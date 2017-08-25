Антон Гусев и Виктория Романец отправились отдыхать на Мальдивы

После того, как Антон Гусев и Виктория Романец с громким скандалом отменили свою свадьбу и сильно разругались, они, не сообщая никому о своем примирении, отправились отдыхать на Мальдивские острова.

В начале лета Антон Гусев и Виктория Романец шокировали своих поклонников неожиданной новостью о том, что они отменяют свадьбу. Пара сообщила об этом с помощью своих микроблогов за две недели до торжества. Поводом для такого решения послужили подозрения Антона в том, что его невеста неискренна в своих чувствах. Для того, чтобы проверить свои подозрения, Антон взломал аккаунт невесты в социальной сети и прочитал её переписку, которая подтвердила его опасения.

Ну что😍Привет Мальдивы🌊👒👗👙 A post shared by ВИКТОРИЯ РОМАНЕЦ (@_viktoriya_14) on Aug 24, 2017 at 3:24am PDT

Влюбленные очень сильно поругались, а после начали публично выяснять отношения, обвиняя друг друга в различных неприятных вещах. Например, Виктория заявляла о том, что её жених буквально жил за её счет. С тех пор прошло почти два месяца, они перестали публиковать совместные фотографии и утверждали в беседах с журналистами, что разорвали отношения между собой. Однако поклонников пары насторожило то, что в микроблогах Антона и Виктории практически одновременно появились похожие фотографии, сделанные на Мальдивских островах. Это наталкивает на мысль о том, что они, как минимум, помирились, если, конечно, весь этот скандал и вовсе не был постановочным.