Антон Гусев накануне свадьбы с Викторией Романец сообщил, что они расстались. Поклонники молодой пары были шокированы этим известием, но через время в интернете появились кадры, на которых бывшие участники «Дом-2» прогуливаются по городу. Сама пара отрицает воссоединение.

Антон Гусев и Виктория Романец встречаются около года и за это время они несколько раз расходились. Недавно их поклонники радовались предстоящей свадьбе пары, Виктория даже поделилась эскизом платья, в котором будет в этот важный для нее день. Она также сообщила, что стоимость платья около 700000 рублей. Но накануне бракосочетания молодые люди снова поссорились. Причиной расставания, по словам Гусева, стало то, что он прочитал переписку своей невесты с ее другом. В сообщениях она делилась с товарищем, что она выходит замуж только ради пиара. Помимо этого, Романец утверждала, что ее возлюбленный альфонс, которого ей приходится содержать. После прочитанного Гусев принял решение отменить бракосочетание.

Но недавно в интернете появились кадры, на которых пара, похожая на Антона и Викторию, прогуливается вместе. Сама Виктория не подтвердила, но и не опровергла их воссоединение. Также экс-участница телепроекта утверждает, что это были не они.

Напомним, недавно Гусев заявил, что жалеет о своем решении, и он все еще хочет жениться на Романец. Он также отметил, что намерен публично извиниться перед любимой, так как считает, что те сообщения были несерьезными.