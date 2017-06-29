Антон Гусев жалеет о своем решении отменить свадьбу с Викторией Романец. Жених питает надежды, что свадебная церемонии состоится, и утверждает, что переписка возлюбленной, в которой она называет его альфонсом, была несерьезной.

Около недели назад Вика Романец поделилась в «Инстаграме» эскизом роскошного платья, в котором предстанет перед гостями на своей свадьбе. Наряд обошелся ей в 700000 руб. Поклонникам участницы «Дом-2» очень понравилось платье, они стали писать, что с нетерпением ожидают увидеть его на возлюбленной Антона Гусева. Но неожиданно для всех мероприятие оказалось под угрозой. Стало известно, что молодой человек отменил свадьбу. Это решение он принял после того, как в его руки попал смартфон невесты. В ее мобильном устройстве он прочитал переписку, исходя из которой, узнал, что печать в паспорте с ним нужна Романец только для пиара. Этим участница проекта поделилась со своим товарищем. Также, в одном из сообщений, она утверждала, что он альфонс, и не в состоянии содержать ее.

По словам подруги Романец, Гусев не хотел платить свою половину за свадебную церемонию. Саша Артемова считает, что девушке нужен успешный мужчина, который будет старше ее.

После резкого решения, Гусев стал успокаиваться и позже заявил, что все еще хочет связать себя узами брака с любимой женщиной. Он поделился, что намерен публично извиниться перед Романец, так как сильно ее любит, а в переписке Виктория писала несерьезно. По его утверждению, все время подготовки к свадьбе они ссорились, были на нервах. Жених не теряет надежду, что свадьба состоится.