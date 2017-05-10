Арарат Кещян, который запомнился общественности по сериалу «Универ», является отцом очаровательной малышки, которая уже успела покорить поклонников звезды за счет размещенных в интернете видео. Каждое новое видео еще раз подтверждает огромную любовь Кещяна к своей семье.

Арарат Кещян, являющийся звездой телесериала «Универ» вместе со своей любимой женой воспитывает замечательную дочку, которую до определенного времени супруги старались скрывать от посторонних глаз. Еву, а именно так зовут очаровательную представительницу семьи Кещян, стали показывать общественности только после того, как дочке исполнилось 2 года. Именно с тех пор девочка периодически мелькает на фотографиях семьи. Отцу так понравилось делиться с подписчиками интересными снимками девочки, что он решил не ограничиваться только фотографиями, выкладывая в социальные сети и интересные видеоролики. Подписчики актера каждый раз в восторге не только от малышки, но и от отцовских чувств актера.

И вот новое видео, которое было опубликовано в интернете 8 мая, взорвало интернет, покорив сердца многих. По видео отчетливо можно заметить, что девочка растет в любви и взаимопонимании, не боится гнева отца и возможного наказания за дурачества. На видео девочка отчетливо топчется по голове папы, а потом съезжает с его макушки как с горки прямо на голову папы. При этом сам отец улыбается, не повышая голос на малышку. Единственное, чем поинтересовался отец у любимой дочурки, это не больно ли ей было самой. Но отрицательный ответ дочери успокаивает отца и тот и дальше продолжает играть с малышкой.

Часть ||. #еваараратовна A post shared by Ararat Keshchyan 🇬🇧⚽️😈MU (@araratkeshchyan) on May 8, 2017 at 12:44am PDT

Такое трепетное отношение к дочери, которое продемонстрировало видео, а также колоссальное терпение заставили многих подписчиков восторгаться отцовскими чувствами Артура Кещяна, который всегда старается найти время в своем графике для семьи.