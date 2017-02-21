Архимандрит Кирилл Павлов скончался в результате продолжительной болезни

Архимандрит Кирилл Павлов скончался. Очень известный и уважаемый в православном мире человек ушел из жизни вчера, двадцатого февраля. Всю свою жизнь он посвятил служению церкви и Господу.

Имя архимандрита при рождении – Иван Павлов. Родился он в 1919-м году. Его родители были очень набожными людьми, сам Ваня тоже рос очень верующим. Однако свою жизнь со службой Господу связал не сразу. До начала Великой отечественной войны учился в техникуме и даже успел поработать в профессии технолога.

После начала ВО войны его призвали в ряды Красной армии. В годы службы он принимал участие в боевых действиях и побывал на фронте на Дальнем Востоке. После демобилизации отправился учиться в духовную семинарию. Так он навсегда связал свою жизнь со служением Богу.

С начала нулевых архимандрит Кирилл Павлов в результате тяжелой болезни лишился возможности двигаться. Тогда он перенес инсульт и даже перестал говорить. Время он времени он приходил в сознание и общался с другими людьми. Даже в столь трудное время, когда состояние здоровье сковало его физические возможности, он не переставал верить и утешать других.

С тяжелой болезнью он сражался до своих последних дней, то есть около семнадцати лет. За годы своей службы церкви удостоился различных государственных наград.