Бари Алибасов устроил грандиозное празднование юбилея

Недавно знаменитому продюсеру Бари Алибасову исполнилось 70 лет. По этому случаю он устроил грандиозный праздник, пригласив друзей и коллег по шоу-бизнесу в шикарный ресторан дорогого отеля.

Продюсер легендарной группы «На-на», на протяжении долгих лет трудится в шоу-бизнесе, сочиняя новые хиты и генерируя идеи для своих подопечных. В день своего юбилея он устроил грандиозный праздник в ресторане одного из фешенебельных отелей, где собрались многие знаменитости, чтобы поздравить с круглой датой своего коллегу. В разгар праздника на сцену вышли его подопечные — группа «На-на», чтобы исполнить песни для юбиляра.

Видеозапись с их выступления была опубликована в микроблоге Сергея Зверева. Свою публикацию известный стилист прокомментировал, пожелав Бари успехов в творчестве и успехов в личной жизни. В конце празднования юбилея, в зал был внесен красивый торт, именинник отрезал кусочек, чтобы попробовать этот кулинарный шедевр, затем его окунули в него лицом. После чего Бари с кремом от торта на лице вышел на сцену. Его поддержал ведущий вечера, пошутив, что продюсер был ростом в 196 сантиметров до 1982 года.