Актриса Анастасия Заворотнюк рассказала, что случайно оказалась буквально в ста метрах от теракта в Барселоне на бульваре Рамбла. Какое-то время Анастасия не могла уехать с места происшествия – полиция никого не выпускала с оцепленной территории, а в небе кружили вертолеты. В «Инстаграме» появились видео, в котором актриса пытается осмыслить случившееся в Барселоне.

В «Инстаграме» Анастасии Заворотнюк появилось видео, которое встревожило всех фолловеров актрисы. В день теракта в Барселоне Анастасия гостила у подруги недалеко от бульвара Рамбла и площади Каталонии, а на момент наезда фургона на толпу была в ста метрах от места событий. Завоторотнюк не пострадала, просто долго не могла уехать с места происшествия, потому что полиция оцепила территорию, а террористов искали с воздуха на вертолетах. Звезда отметила, что для джихадистов жизни людей ничего не стоят и не значат, а прохожие стали жертвами бессмысленной войны.

О том, что она не могла уехать с бульвара Рамбла из-за теракта, Анастасия узнала уже позже, от мужа. Она понимала, что пробка в центре Барселоны образовалась из-за ЧП, но слова о террористическом акте с жертвами в лице случайных прохожих ввергли артистку в шок. У себя в видео звезда отметила, что террору все равно кого убивать, и выразила свои искренние соболезнования родным и близким погибших в Барселоне.

Страшно в очередной раз понять, что для кого-то человеческая жизнь ничего не стоит. Больно осознавать, что снова люди стали жертвами этой бессмысленной жестокости. Глубокие соболезнования пострадавшим и их близким. A post shared by Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) on Aug 17, 2017 at 10:51am PDT

17 августа в Барселоне террористы применили давно опробованную схему теракта – давить случайных пешеходов машинами. Фургон сбивал прохожих с ног, наезжал на них и давил. Власти Каталонии говорят о 13-и погибших и 100 раненых, которые получили травмы разной степени тяжести.