Баста: СБУ запретила артисту въезжать на территорию страны

Служба безопасности Украины запретила рэперу Басте пересекать границу страны. Теперь Баста в течение трех лет не сможет въезжать на территорию Украины. Об этом пишет издание «Апостроф», ссылаясь на официальный ответ от СБУ на информационный запрос.

Издание «Апостроф» пишет о том, что направило информационный запрос в СБУ с просьбой подтвердить информацию касательно запрета на въезд в Украину Василию Вакуленко (рэпера Басты). Ведь тот ранее давал концерты на территории Крымского полуострова. Согласно поступившему ответу, решение относительно российского артиста было принято согласно тринадцатой статье украинского закона. Сотрудники СБУ посчитали необходимым запретить въезд этому гражданину РФ в целях обеспечения безопасности Украины. Ранее во многих информационных источниках сообщалось, что концерт Басты, который должен был проходить в одном из одесских клубов 19 июня, был отменен. Причем администрация заведение отказалась комментировать свое решение об отмене мероприятия. Однако, согласно данным, опубликованных в одном из украинских изданий, причина отмены концерта связана с деятельностью активистов, которые занимаются блокировкой мероприятий российских артистов, активно поддерживающих действия РФ касательно Крымского полуострова.

Напомним, накануне перед своим концертом в городе Ставрополе Вакуленко посетил краевую онкологическую клинику, где проведал детей, страдающих от тяжелых заболеваний. Фотографии, сделанные во время его визита в клинику, были опубликованы в микроблоге артиста.