Бен Стиллер разводится с Кристин Тейлор после 18 лет брака

Комедийный актер Бен Стиллер и его супруга Кристин Тейлор разводятся, хотя и прожили вместе почти 20 лет. Пара заявила: для того, чтобы оставаться прекрасными друзьями и родителями, им нужно перестать быть супругами.

Приоритетом для бывших мужа и жены станется воспитание детей и нормальные, человеческие отношения. Несмотря на то, что Бену Стиллеру немного за 50, а его жене – 45, артисты не боятся менять статус женатых людей на одиночество. Они уверены, что если после развода у людей осталось уважение друг к другу, то необходимо сохранить хотя бы его ради детей. Их дети Элла Оливия и Квинли Демпси – подростки, им нужны папа и мама, Стиллир и Тейлор решили, что необязательно родители должны являться супругами. Детям пары 11 и 15 лет, и звездные родители всецело посвятят себя их воспитанию: сын и дочь не должны страдать из-за отношений родителей. «Образцовый самец» снова станет «завидным холостяком», как сложится его личная жизнь и судьба его уже бывшей жены Кристин Тейлор – покажет время.

Познакомилась пара почти 18 лет назад на съемках фильма «Тепловое видение и Джек». Картина даже не была закончена, она не вышла на экраны, но она соединила комика Бена Стиллера и Кристин Тейлор как пару. Актер заявил, что это была любовь с первого взгляда, и он сразу рассмотрела в незнакомой актрисе будущую жену. Теперь паре предстоит доказать, что есть «жизнь после развода», а дружеские отношения с некогда любимым человеком можно и нужно сохранить.