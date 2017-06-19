Беременная Мария Кожевникова столкнула в фонтан партнера по съемкам

В северной столице идут съёмки сериала «Казнить нельзя помиловать» с участием Марии Кожевниковой. Она регулярно публикует в микроблоге видеозаписи со съемочного процесса. На этот раз она показала поклонникам, как столкнула в фонтан партнера по съёмкам.

В одной из своих недавних публикаций Мария Кожевникова продемонстрировала поклонникам как протекают съемки сериала «Казнить нельзя помиловать». Она довольно часто публикует различные видеозаписи со съёмочной площадки, но на это раз показала один дубль, где ей было необходимо столкнуть в фонтан своего партнера по съемкам. В комментарии к публикации актриса написала, что всегда волнуется в таких случаях за своих партнёров.

Как же я всегда боюсь за партнеров 😬 #КазнитьНельзяПомиловать A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Jun 17, 2017 at 10:09am PDT

Поклонникам актрисы видеозапись очень понравилась, многие отметили увлекательность съёмочного процесса, а также то, что сцена получилась с первого раза. Некоторые пользователи социальных сетей забеспокоились за Марию, ведь на данный момент она беременна. Об этой беременности общественность узнала не так давно, для Кожевниковой это будет третий ребенок.