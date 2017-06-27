Беременная Надя Ручка больше не скрывает отца своего ребенка

Поп-певица Надя Ручка перестала скрывать отца будущего ребенка – сотрудник нефтяной компании Денис Боярко сопровождает ее на светских раутах, премьерах и мероприятиях. 25 июня пару видели на премьере фильма «Жизнь» Стефана Бризе по произведению Мопассана.

СМИ отмечают, что оделась певица стильно, но неброско: футболка, брюки и жакет были выбраны в черных тонах, декольте не сильно бросалось в глаза, от каблука будущая мамочка отказалась. Подчеркивают лаконичность нового имиджа Нади Ручки и отсутствие в нем вульгарности и желания эпатировать. Спутник исполнительницы также был одет под стать своей любимой: серые джинсы, белая футболка, кожаная куртка и удобные кроссовки. Вместе влюбленные очень гармонично смотрелись, на их лицах сияли улыбки.

Будущим мамам певица советует не ехать рожать за границу: это напрасная трата денег – в России немало прекрасных специалистов, а роды за рубежом – дань моде. Так же Ручка не отрицает, что беременность добавила ей килограммов, и она объявила весу войну – занимается спортом и ведет здоровый, активный образ жизни. По ее словам, с лишними килограммами поможет бороться творожная запеканка с добавлением фруктов, овощей и сыра. А строгие диеты подорвут здоровье и вернут килограммы с лихвой. Засиживаться в декрете певица тоже не собирается.

Ожидая наследника, Ручка и Боярко сделали ремонт в квартире и подбирают хорошую, проверенную клинику. Предположительно, местом, где ребенок певицы появится на свет, станет клиника «Лапино», но это не стало пока окончательным решением пары. Мнение звезд, рожавших в России, певица учитывает, а вот «мамские форумы» не читает.