Беременная Надя Ручка больше не скрывает отца своего ребенка

Поп-певица Надя Ручка перестала скрывать отца будущего ребенка – сотрудник нефтяной компании Денис Боярко сопровождает ее на светских раутах, премьерах и мероприятиях. 25 июня пару видели на премьере фильма «Жизнь» Стефана Бризе по произведению Мопассана.
СМИ отмечают, что оделась певица стильно, но неброско: футболка, брюки и жакет были выбраны в черных тонах, декольте не сильно бросалось в глаза, от каблука будущая мамочка отказалась. Подчеркивают лаконичность нового имиджа Нади Ручки и отсутствие в нем вульгарности и желания эпатировать. Спутник исполнительницы также был одет под стать своей любимой: серые джинсы, белая футболка, кожаная куртка и удобные кроссовки. Вместе влюбленные очень гармонично смотрелись, на их лицах сияли улыбки.
Вот так окультуривались.. Я если честно, сложно отношусь к фестивальному кино.. В большинстве случаев есть ощущение, что тихо покидающие зал люди, просто боятся проявить свою реакцию.. Нам частно страшно оказаться неграмотными, дремучими, на случай если "не оценили" , "не поймали месседж" или наоборот, если радуемся какой-то бирюльке, попсе… Так что , культурные вылазки важны не только для знакомства с автором и его работой, но и для встречи с самим собой — прекрасная возможность мониторить свое состояние и готовность быть честным.. #попкорн #кино #ммкф #радостижизни
Будущим мамам певица советует не ехать рожать за границу: это напрасная трата денег – в России немало прекрасных специалистов, а роды за рубежом – дань моде. Так же Ручка не отрицает, что беременность добавила ей килограммов, и она объявила весу войну – занимается спортом и ведет здоровый, активный образ жизни. По ее словам, с лишними килограммами поможет бороться творожная запеканка с добавлением фруктов, овощей и сыра. А строгие диеты подорвут здоровье и вернут килограммы с лихвой. Засиживаться в декрете певица тоже не собирается.
Беременность для женщины, хоть и ожидаемый, но все равно необъяснимо космический процесс, привыкнуть к которому скорее всего удается ближе к 9 месяцу)).. Вчера был для меня очень трогательный вечер.. съемка для августовского номера журнала @rodi_ru .. Для них обычное дело, для меня — откровение.. благодаря слаженной команде участников, а так же @alena.mintz и прозорливой, четкой фотографа @nika_shatova все прошло быстро легко и позволило мне погрузиться в радость собственного положения..).. #беременностьироды #веселоеположение #родыру #беременность
Ожидая наследника, Ручка и Боярко сделали ремонт в квартире и подбирают хорошую, проверенную клинику. Предположительно, местом, где ребенок певицы появится на свет, станет клиника «Лапино», но это не стало пока окончательным решением пары. Мнение звезд, рожавших в России, певица учитывает, а вот «мамские форумы» не читает.