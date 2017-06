Беременная Надя Ручка больше не скрывает отца своего ребенка

Вот так окультуривались.. Я если честно, сложно отношусь к фестивальному кино.. В большинстве случаев есть ощущение, что тихо покидающие зал люди, просто боятся проявить свою реакцию.. Нам частно страшно оказаться неграмотными, дремучими, на случай если "не оценили" , "не поймали месседж" или наоборот, если радуемся какой-то бирюльке, попсе… Так что , культурные вылазки важны не только для знакомства с автором и его работой, но и для встречи с самим собой — прекрасная возможность мониторить свое состояние и готовность быть честным.. #попкорн #кино #ммкф #радостижизни

