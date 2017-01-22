Биографический фильм: Борис Краснов изменил советскую эстраду

Недавно вышла биографическая кинолента, посвященная художнику-сценографу и дизайнеру Борису Краснову. До начала его деятельности в советское время в качестве декораций использовали военный хор, драпированный задник. Но он смог все изменить кардинально.

Мужчина родился в Киеве, окончил среднюю художественную школу и киевский институт, где обучался на факультете театрально-декорационного отделения. Его первой работой стал спектакль «Ромео и Джульетта» в 1980 году. Он внес большой вклад в этот спектакль, благодаря чему театральное действие пользовалась большим успехом. За всю свою карьеру он успел осуществить до 2000 идей, получил множество наград, имеет большую коллекцию титулов. Сценограф является восьмикратным лауреатом «Овации», гос.премии, московской правительственной премии. Неоднократно к мужчине обращались звезды шоубиза. Среди его постоянных клиентов Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум и другие. Он участвовал в подаче заявки на проведение Олимпиады в России зимой 2014 года, данную заявку признали лучшей. Мужчина поучаствовал и в заявке футбольного ЧМ, который должен состояться в следующем году.

Биографическая кинолента расскажет о творческих успехах художника-сценографа и о его жизни.