Битва экстрасенсов: Николь Кузнецова опровергла слухи о мошенниках среди участников проекта

Одна из финалисток шестнадцатого сезона “Битвы экстрасенсов” прокомментировала информацию касательно того, что съемки программы проходят по заранее запланированному сценарию. Кроме того она заявила, что никогда не встречала мошенников на программе.

“Битва экстрасенсов” за долгие годы своего существования провоцировала огромное количество споров и скандалов. В последнее время скептически настроенных людей стало становиться все больше. Все они уверены, что все участники проходящие отбор, это обыкновенные актеры, которые участвуют в съёмках программы по заранее написанному сценарию. Недавно на этот счет решила высказаться финалистка одного из сезонов программы – Николь Кузнецова. Она заявила, что того, о чем говорят скептики, не существует. При этом она отметила, что сколько бы не было опровержений этой информации, разговоры об этом будут возникать постоянно. В доказательство своих слов она сказала, что предложила всем желающим встретиться с ней и задать волнующие их вопросы. Как оказалось, для того чтобы поговорить с Николь выстроилась большая очередь. В том случае, если бы она не смогла бы пройти то испытание, что в социальных сетях непременно бы возникла вола негативных отзывов.

Однако она не стала исключать той вероятности, что в число участников телепроекта могут просочиться шарлатаны. Причём так нельзя называть тех участников которые не смогли пройти слишком сложные испытания. Как уверяет экстрасенс, все возможные жулики будут обязательно отфильтрованы испытаниями и не смогут просочиться в финал программы.