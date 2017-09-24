Борис Галкин: дочь актера появилась на свет раньше срока

Накануне актёр Борис Галкин стал гостем очередного выпуска программы “Сегодня вечером”. В ходе общения с ведущей программы он подтвердил новость о рождении дочери, которая родилась чуть раньше, чем должна была.

Актер до последнего момента скрывал от общественности новость о том, что недавно у него родилась дочь. Однако до мало кто знал о причинах, из-за которых актер предпочитал скрывать пополнение в семье. В недавнем выпуске программы “Сегодня вечером” он публично признался в том, что у него в середине лета родилась дочь. Но как оказалось, девочка родилась раньше положенного срока, поэтому мужчина и решил никому об этом не рассказывать, ведь этот ребенок был очень долгожданным и появился на свет не с первой попытки. Борис отметил, что, несмотря на то, что ребек родился немногим ранее положенного срока, ребёнок уже догоняет своих сверстников в развитии. Малышка появилась на свет с весом в три килограмма. Супруга Галкина – Ирина также призналась, что на протяжении нескольких лет не могла забеременеть от супруга, вот когда уже надежда стала угасать, произошло чудо. При этом жена актера не стала скрывать, что всегда хотела воспитывать мальчика, а вот Борис одинаково сильно ждал ребенка любого пола.

Борис отметил, что после рождения Анны стал чувствовать невероятный прилив сил, а также у него появилось желание прожить еще несколько десятков лет, чтобы поприсутствовать на свадьбе дочери. Супруги думали, что к родившемуся ребенку будут относиться как к внучке, но они как будто стали моложе в душе, после появления на свет долгожданной дочери.