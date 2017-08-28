Борис Грачевский женился в третий раз

Борис Грачевский узаконил свои отношения с Екатериной Белоцерковской. Отметим, для Бориса этот брак стал третьим. Супруги отметили это радостное событие скромно, пригласив на празднование только самых близких друзей.

Борис Грачевский начал встречаться с Екатериной Белоцерковской два года назад. В качестве одного из подарков на 31-летие Екатерина получила от Бориса предложение руки и сердца. И вот, накануне влюбленные узаконили свои отношения, отметив радостное событие в кругу близких друзей вдали от цивилизации, в поселке Истра Кантри Клаб. Среди приглашенных гостей на праздновании свадьбы был и Эммануил Виторган вместе со своей супругой Ириной Млодик. Эммануил опубликовал по этому случаю в своем микроблоге видеозапись, сделанную во время празднования.

Дорогие наши Боренька и Катюша! Поздравляем ВАС с самым счастливым днем в жизни! Вы оба Так заслужили этот день!!! Любим ВАС очень! Будьте счастливыми!!! Ваши Эммануил Ирина. A post shared by Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) on Aug 26, 2017 at 10:18am PDT

На обнародованном видеоролике было видно, что гостей развлекали нанятые артисты. Среди них была девушка восточной внешности, исполнявшая танец живота, который впечатлил собравшихся гостей и Бориса Грачевского. Вот только Екатерина осталась недовольна выступлением девушки. Это стало понятно после того, как Белоцерковская тоже продемонстрировала свои танцевальные умения перед гостями, дав тем самым понять, что ничем не хуже приглашенной танцовщицы.