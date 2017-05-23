Борис Корчевников, известный актер и популярный ведущий телевизионной программы «Прямой эфир», недавно назначен руководителем православного телеканала «Спас». Молодой человек активно пытается совмещать две работы, что удается ему вполне неплохо. Сам Борис заявляет о том, что еще рано утверждать о результативности его работы на телеканале «Спас», поскольку еще ничего не сделано.

На этих выходных в Московский Храм Христа Спасителя привезли почитаемые во всем христианском мире мощи Николая Чудотворца, к которым выстроилась целая очередь из паломников. Сам Патриарх Кирилл отметил, что это великое событие для всей России и всех верующих государства, поскольку это первый раз, когда мощи святого покинули свою обитель за последние 900 лет. Для съемок этого события прибыла и телевизионная группа канала «Спас», которой и руководил сам Борис Корчевников. Ведущий отметил, что съемки были долгими и продолжались несколько часов. Видео с материалами, а также с работы по монтажу отснятого материала были опубликованы ведущим в Инстаграме.

Уже второй час и до позднего вечера прямой эфир на @spastv_official : встречаем мощи свт. Николая в Москве. Чувство, когда ковчег выносили по трапу — передать сложно. A post shared by Борис Корчевников (@b.korchevnikov) on May 21, 2017 at 6:47am PDT

Следует отметить, что само назначение ведущего руководителем православного канала не стало удивлением, ведь Борис давно является верующим человеком и увлекается религией, в том числе и беря ее за основу своих материалов. Пару лет назад на одном из телевизионных каналов страны вышел его проект «Не верю!», где зрителю повествовалось о информационном давлении на церковь. Проект был достаточно успешным и имел популярность среди зрителей.

На данный момент ведущий имеет две работы, в том числе и оставаясь ведущим на проекте «Прямой эфир». Ранее в прессе появлялась информация, что Бориса собираются заменить Дмитрием Шепелевым, но пока никаких действий и заявлений от руководства Первого канала не поступало.