Уже второй час и до позднего вечера прямой эфир на @spastv_official : встречаем мощи свт. Николая в Москве. Чувство, когда ковчег выносили по трапу — передать сложно.

Boris Korchevnikov (@b.korchevnikov) on May 21, 2017