Борис Ливанов разорвал помолвку с Марией Голубкиной

Борис Ливанов заявил, что роман с Марией Голубкиной был ненастоящим. Об этом он сообщил на своей странице в «Фесбуке». В свою очередь, актриса заявила, что с ее стороны чувства были неподдельными. Недавно пара подала заявление в ЗАГС, но, по всей видимости, Ливанов разорвал помолвку.

На протяжении месяца общественность активно обсуждала предстоящую свадебную церемонию Голубкиной и Ливанова. Большинство поклонников актрисы не верили, что отношения пары приведут к походу в ЗАГС. Но в начале этого месяца стало известно, что возлюбленные подали заявление. Тем не менее, свадьба опять под вопросом. Дело в том, что мужчина опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» признание. Его сообщение было недвусмысленным, в нем он открыто сознался, что роман с дочерью Василия Ливанова был шуткой. Хотя недавно они сами утверждали, что заняты приятными хлопотами – подготовкой к торжеству.

«Торжественно клянусь, что замышляю только шалость, и шалость удалась, счастливо оставаться, милая Маша …эй, а было весело, если честно!» , — написал Борис.

Сама актриса утверждает, что ее чувства были настоящими.

«Я не шутила, а он шутил. Двояко. Бывает», — прокомментировала Мария.

Ранее мать Голубкиной отнеслась к их помолвке несерьезно, заявив, что даже ничего не знает о предстоящей свадьбе дочери.

Напомним, об отношениях пары стало известно в прошлом месяце. Так, Голубкина была приглашена на шоу «Секрет на миллион», где и рассказала о новом романе. Актриса открыто заявила, что хотела бы родить своему возлюбленному ребенка, добавив, что совсем недавно одна мысль о детях вызывала у нее ужас. Необходимо отметить, что Мария знакома с Борисом на протяжении многих лет, еще с самого детства. Дружеские отношения между ними сложились во время учебы в училище, но после их пути разошлись, а снова встретились они только через много лет благодаря социальной сети.