Борис Ливанов собирается обвенчаться с актрисой Марией Голубкиной

У недавно вышедшего из тюрьмы Бориса Ливанова, сына актера Василия Ливанова, серьезные отношения с актрисой Марией Голубкиной. Пара живут вместе, их дети уже познакомились, а родители давно знают друг друга. Влюбленным не хватает только свадьбы и венчания для настоящего счастья.

Ранее СМИ писали о новой любви Голубкиной после развода с Николаем Фоменко, но называли Бориса Ливанова только одним словом — «убийца». Осуждение за нанесение травм, после которых потерпевший скончался, действительно имело место быть в 2009-ом году. Напившись в новогоднюю ночь, Борис Ливанов зарубил приятеля топором, ему дали восемь лет колонии строгого режима. Знаменитый актер Василий Ливанов пустил в ход все свои связи и возможности, чтобы его наследник отсидел половину срока.

Мария рассказала, что знала Бориса всю жизнь, но как-то мимоходом. Их актерские династии общались, но они никогда не говорили всерьез о том, чтобы однажды пересечься. Обычно, когда Мария приходила в гости к Ливановым – Боря куда-то убегал, живя далекой от дочери знаменитых артистов жизнью. На вступительных экзаменах в театральном институте Мария отметила, что Борис Ливанов красивый парень, но быстро о нем забыла.

Падчерица Андрея Миронова вышла замуж за Николая Фоменко, родила двоих детей и развелась. У Бориса Ливанова на стороне подрастает дочь. Любимых людей Мария и Борис начали видеть друг в друге недавно: у них одновременно начался новый виток жизни, когда и опыт уже есть, и желание полюбить. Кольца и предложения руки и сердца Голубкина пока не получала, но Борис отметил, что все у нее будет в скором времени.