Борис Ливанов женится на Марии Голубкиной. Несмотря на то, что сын известного артиста Василия Ливанова не подарил своей избраннице кольцо, пара живет вместе, планируют обвенчаться. Эту информацию подтвердила сама невеста Мария.

Недавно Мария Голубкина стала гостей программы Леры Кудрявцевой. Актриса во время эфира призналась, что в скором времени она со своим возлюбленным сыграют свадьбу. Ее избранником стал наследник знаменитого артиста Василия Ливанова, который прославился съемкой в кинолентах о Шерлоке Холмсе.

С Борисом Голубкина познакомилась более 20-и лет назад. Это произошло во время поступления молодого человека в актерский вуз. Тогда актриса посоветовала ему быть крепким, так как наследников актеров не очень любят. Через несколько лет их общение возобновилось, первый шаг навстречу этому сделал сам Ливанов. Также артистка рассказала, что их отношения развивались очень быстро. Он сразу познакомил актрису со своими родителями, которые понравилась невестка. Что касается родных самой Марии, им тоже зять пришелся ко двору.

На программе присутствовал и сам жених. Он признался, что связался с Марией, чтобы предложить ей участие в проекте, но уже через 15 минут забыл причину приезда. И тогда он понял, что все эти годы был влюблен в Голубкину. Пара заявила о намерениях обвенчаться.

В планах актрисы продать трехэтажный дом, так как он требует больших вложений. Интересным моментом является то, что женщина не намерена просто так отдавать его своим детям. По ее мнению, они сами должны заработать на жилье.