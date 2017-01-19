Борис Щербаков прокомментировал свою госпитализацию в больницу: актер чувствует себя хорошо

Известный артист Борис Щербаков плохо себя чувствует, по этой причине врачи были вынуждены его госпитализировать в больницу. Об этом передает одно из российских изданий.

Сейчас мужчина находится в одной из самых лучших столичных клиник. Медицинские работники провели обследование, в результате которого были обнаружены серьезные заболевания. Поэтому актера оставили на стационарное лечение, врачи назначили для него длительную терапию. Актер прокомментировал свою госпитализацию: «Чувствую себя хорошо, сейчас нахожусь в стационаре. В скором времени врачи планируют меня выписать. Уверяю, беспокоиться не стоит».

Напомним, 18 января мужчине стало плохо, после того, как его доставили в больницу, Щербаков рассказал о своих жалобах. Исходя их них, медицинские работники решили положить его в отделение хирургии. Стоит отметить, что точный диагноз будет известен через сутки, для этого были проведены специальные исследования.

Сегодня ночью также в больницу был госпитализирован Константин Глушков. О точной причине госпитализации актера его семья не сообщает. Но выяснилось, что после сдачи анализов ему были назначено лечение, не применяя хирургическое вмешательство.