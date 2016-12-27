Божена Рынска оскорбительно высказалась о крушении самолета

Божена Рынска оскорбительно высказывалась о крушении самолета и продолжает в том же духе. Но сейчас пришла ее пора опасаться последствий: за то, что она глумилась над чужой бедой и злорадствовала, руководство Фейсбука намерено ее забанить в своей социальной сети, а «Твиттер» устроил акцию против нее. Команда Цукерберга назвала ее высказывания проще – «нетактичными», в то время как некоторые хотя выслать ее из РФ.

«РЕН.ТВ» внимательно следит за поведением в Интернете колумниста и «светской львицы», поскольку журналистам этого канала оппозиционерка пожелала «гнилого борта» и «раскрученных гаек» в самолете. Россияне в большинстве не согласны с Рынской, они дружат с нормальными людьми, как в Украине, так и в оппозиции, и уверены: таких злых и циничных «светских львиц» — меньшинство. Чтоб обозначить людей такого рода, нужно в обиход ввести понятие «светская крова», «светская коза» и «светский глист», потому что многие, хотя и не все «светские обозреватели» являются по жизни паразитами и скотами.

Фейсбук убедительно попросил Рынску ограничить доступ к ее записи, введя под нее режим «только для друзей». Пусть устраивает «пляски на костях» в своем кругу общения, а родные и близкие погибших журналистов эти публикации касаться не должны. Рынска не нарушила правил Фйсбука, но нарушила все законы – Божьи и людские, радуясь смертям, и пользователи Сети ей этого не простят. Супруг Божены Игорь Малашенко и вовсе может пожелать смерти открытым текстом.