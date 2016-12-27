Божена Рынска пугает журналистов НТВ «трухлявым бортом» и кармой, хотя ее не раз осудили за высказывания по поводу гибели самолета Ту-154. Газета «Русская весна» пишет, что перед скандальной журналисткой-оппозиционеркой в чем-то виноват весть канал НТВ: Рынска обвиняет телевизионщиков в «травле диссидентов», и рассказывает о «карме». Однако ни в одной духовной практике карма так не действует, ведь ей незачем убивать целый самолет невинных людей ради трех человек.

Злорадство, которое испытывают оппозиционеры действующей власти и украинские националисты, на страницах ряда изданий просто зашкаливает. Одни люди радуются, что у других горе и более того – они желают этого же горя родственникам погибших. У госпожи Рынской, правда, к «карме» должны возникнуть претензии: погибло всего три человека, а не весь канал НТВ. Они, вроде как, в 2013 году устроили против обозревательницы спланированную акцию, направленную на подрыв ее репутации, Рынска «чуть не умерла» и теперь имеет все основания желать каналу зла в виде самолета, на котором уже «гайки раскрутились». НТВ высказывания обозревателя светской жизни даже комментировать не стало: они «психиатрическими диагнозами» не занимаются.

Как пишет издание www.amic.ru, телеканал сейчас беспокоится о телах своих людей, а не о высказываниях «светской львицы». На борту погибшего Ту-154 погибли журналисты Олег Пестов, Евгений Толстов, Михаил Лужецкий. Их всегда будут любить и знать как тех, кто не боялся лезть в гущу событий даже под пулями, чтоб сделать сюжет. И нормальные россияне и жители Украины несут под здание канала НТВ розы погибшим в катастрофе.