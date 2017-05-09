Нового президента Франции Эммануэля Макрона обвиняют в том, что его брак с женой Бриджит – мезальянс. Избранницей политика стала женщина, которая на 24 года старше, мать его одноклассницы Лоранс. Но именно после свадьбы с бывшей мадам Озьер у Макрона начался карьерный рост.

Познакомилась пара в 1993 году: мадам Озьер приглянулся энергичный юноша, у которого она преподавала французский язык. Эммануэля не смутило, что учительница на тот момент была замужней дамой с тремя детьми. Сорокалетняя Бриджит Озьер сдружилась с подростком на факультативе по театральному искусству и поняла, что с ним можно поговорить на любую тему: Эммануэль был очень глубок. Родители Макрона поспешили избавить ребенка от общества учительницы и отослали его в Париж, но он поклялся, что женится на Бриджит.

Я никогда не считала его своим учеником. Эммануэль не был похож на своих сверстников.

Развода с супругом, банкиром Андре Луи, Бриджит Озьер добилась только в 2006 году. Год спустя она приняла предложение Эммануэля Макрона. На свадьбе жених дал понять, что общество считает такой брак «ненормальным», но он не любит это слово. В книге «Революция» Макрон подробно описал свою тайную, запретную любовь.

Преподавание в лицее госпожа Бриджит Макрон оставила и стала продвигать мужа на политическом поприще. Друзья семьи отмечают, что у супругов много общего, а 24 года разницы не бросаются в глаза. У Бриджит подрастают семеро внуков, и политик совершенно не жалеет, что у них с женой нет кровных детей. Главное, дети мадам Макрон сумели понять и принять выбор матери.