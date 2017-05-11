Конрад Хилтон, который является младшим братом Пэрис Хилтон, опять в центре скандала из-за своего поведения. Он вторгся в дом матери своей бывшей девушки и угнал авто отца девушки. Обвиняемый задержан и правоохранительными органами уже оглашена сумма залога.

Конрад Хилтон, который является представителем знаменитой династии Хилтон и соответственно младшим братом Пэрис Хилтон, решил не отставать от своей известной сестры и также нарушить некоторые нормы закона. И ранее в прессе появлялась информация, которая свидетельстовала о проблемах 23-летнего молодого человека с законом, но недавно имя Хилтон опять появилось во всех таблоидах. Причина – Кондрад был арестован правоохранительными органами Лос-Анжелеса после того, как тот влез на частную территорию дома матери бывшей девушки Дейли Саломон. При этом парень не ограничился только лишь нарушением территориальный границ частной собственности матери Хантер, он также еще и решил угнать автомобиль отца девушки. По итогу задержания к Кондраду Хилтону предъявлены обвинения, а также представлена возможность внести за задержанного залог в сумме 60 тысяч долларов.

Следует отметить, что после расставания с девушкой, Конрад Хилтон получил запрет на приближение к Хантер, и такое решение было еще вынесено два года назад. Но, как оказалось, парню даже закон не помеха, и уже через несколько недель после принятия такого запрета правоохранительными органами, Хилтон его нарушил, незаконно проникнув в дом девушке.

Но правонарушения, связанные с Хантер, не единственные, которые совершил Конрад Хилтон. Так еще в 2014 году произошел неприятный инцидент на борту самолета, в котором ехал сам Хилтон. В процессе полета молодой парень стал себя неадекватно вести, обзывать других пассажиров крестьянами и даже нападать на экипаж.