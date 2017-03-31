Брэд Питт сильно исхудал и изменился до неузнаваемости

Брэд Питт похудел и изменился до неузнаваемости. В Сеть проникли фотографии от папарацци. На снимках знаменитого голливудского актера в буквальном смысле не узнать – настолько кардинально изменился внешне Брэд Питт.

Наиболее вероятной причиной таких перемен стала депрессия, спровоцированная потерей семьи. Бракоразводный процесс продолжается до сих пор. Джоли и Питт все еще встречаются, однако их встречи носят исключительно деловой характер, а с детьми актер видится только раз в неделю.

Если верить инсайдерской информации, которую приводят западные издания, Брэд живет в своем доме в Санта-Барбаре. Причем живет в совершенном одиночестве. С друзьями видится только по праздникам, а большую часть времени проводит в мастерской своего знакомого художника. По некоторым данным, актер посещает курсы «арт-терапии» и в скором времени может представить свою дебютную скульптуру.

New!!! 💙 #BradPitt A post shared by PittsOnly 😏 (@keepingupwiththepitts) on Mar 30, 2017 at 9:19pm PDT

Впрочем, достоверных данных о нынешней жизни знаменитого актера нет. К примеру, недавно в СМИ появились любопытная информация, согласно которой Брэд встречается с Сандрой Буллок. Ранее ему приписывали романы и с другими голливудскими актрисами.

Как бы там ни было, но перемены во внешности актера действительно разительны. Брэд выглядел истощенным еще в прошлом году, когда впервые после семейного конфликта появился на публике. Теперь же многие поклонники просто не узнают своего кумира. Сам актер предпочитает не давать никаких комментариев.