Известный голливудский актер Брэд Питт, который в последнее время тяжело переживал свой развод с Анджелиной Джоли, нашел в себе силы и снялся для обложки одного глянцевого издания. Помимо фотографий, издание опубликовало и его первое после развода интервью, где актер открыто поведал о своей жизни.

Брэд Питт, который недавно развелся со своей женой Анжелиной Джоли, постепенно возвращается к светской жизни и приходит в себя, что подтверждает и выход в свет журнала GO Style, обложку которого он украсил. Как видно из полученных снимков, которые были сделаны во время съемок в национальном заповеднике в Нью-Йорке «Белые пески», то 53-летнему актеру расставание с любимой женщиной далось нелегко, и развод оставил свой неизгладимый след не только на сердце у актера, но и на его внешности.

Our quarterly brother @GQStyle just dropped not one but THREE Brad Pitt covers. Check em out at the link in bio. (📸 @ryanmcginleystudios) A post shared by GQ (@gq) on May 2, 2017 at 6:10pm PDT

По словам тех, кто приобрел журнал и увидел знаменитого актера на обложке журнала, Брэд Питт выглядит очень уставшим и постаревшим. Поклонники актера заметили, что он уже не тот, как раньше. Некоторые вообще сделали предположение, что актер сейчас принимает какие-то наркотические или психотропные вещества, чтобы как-то пережить свой развод. Правда есть и те, кто заметили, что актер выглядит хоть и постаревшим, но он одухотворен и наполнен жизнью.

Среди фанатов появилось даже мнение, что Питт чем-то схож с Билли Бобом Торнтоном, бывшем мужем Анджелины Джоли. Как высказались фанаты, все мужья после развода с Джоли становятся худыми и изнеможёнными.

@GQStyle #regram: Announcing: Brad Pitt in America's National Parks for the summer issue of GQ Style. Link in bio to see all 3 covers. [📸 @ryanmcginleystudios] 🙌🙌🙌 A post shared by GQ (@gq) on May 2, 2017 at 6:04pm PDT

Помимо того, что известный популярный актер стал лицом журнала, он еще и предоставил изданию уникальное интервью, ставшее первым после развода. В нем он очень открыто и откровенно рассказала обо всех своих чувствах, любви к жене, детям, своих переживаниях и т.д. Питт поведал читателю, где он нашел силы двигаться дальше, когда вся его жизнь развалилась на кусочки. Получилось откровенное и правдивое интервью