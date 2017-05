..жизнь так чудно устроена- она дает все , что находится в круге необходимого и наших интересов.. Теперь меня окружают беременные люди и малыши .. Я всегда была уверенна, что все приходит вовремя, по нашей готовности, а не тогда , когда Мы Думаем, что готовы.. И никогда мои "файлы" не забивались лишней или несвоевременной информацией.. теперь же доза непознанного просто льется на меня как из рога изобилия и я с преогромной радостью и благодарностью ее впитываю..⭐️

