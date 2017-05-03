В жизни поп-певицы Нади Ручки грядут позитивные изменения: она выходит замуж и скоро станет мамой. Девушка готова к такому повороту событий — она их дождалась, считая, что все в жизни приходит в свой срок и вовремя.

Певица, экс-«блясетящая» Надя Ручка считает, что всему свое время, и ее время становиться заботливой женой и хорошей мамочкой уже наступило. Артистка и ее жених Денис ждут ребенка и собираются вступить в брак. В данный момент Ручка находится на пятом месяце, и скоро будет бессмысленно скрывать интересное положение.

Предложение руки и сердца Надя получила еще осенью прошлого года, но пресса долгое время не знала ничего, что касалось ее отношений с любимым мужчиной. Надя и тут не торопила события и старалась не афишировать новую любовь. Но журналисты отметили, что звезда светится от счастья, а неизвестный спутник трогательно ухаживает за своей дамой. Избранника певица со смехом представила просто как «Дениса».

В «Инстаграм» Надя редко откровенничает с подписчиками, но этот раз скрывать беременность не стала. Она готова стать матерью и морально, и материально. Чтобы с малышом было все хорошо, Ручка изучает книги о беременности и родах, подходя к вопросу очень основательно. Недаром же ее в последнее время окружают беременные: все новое и необходимое приходит в жизнь человека, когда он готов, а не когда думает, что готов.

Своими философскими размышлениями Надежда делится с читательницами микроблога: судьба не посылает лишнюю, несвоевременную информацию. Все, что связано с семьей, браком и радостью материнства, льется на певицу как из рога изобилия, а ей остается только впитывать и благодарить судьбу.