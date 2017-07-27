Суд приговорил бывшую участницу телепроекта «Дом-2» к полутора годам тюремного заключения. Девушка был осуждена за мошенничество и незаконное получение двадцати девяти миллионов рублей.

Анастасию Полетаеву суд приговорил к полутора годам тюремного заключения, а также обязал уплатить штраф в размере ста пятидесяти тысяч рублей. Такое наказание девушка понесет из-за того, что занималась бухгалтерской деятельностью в компании по незаконным схемам, которые помогли ей завладеть двадцатью девятью миллионами рублей. Помимо Анастасии, в криминальной организации работало еще пять человек, все они выполняли разные функции.

Что касается Полетаевой, то она занимала должность бухгалтера и несла ответственность за передвижения денежных средств и документов финансовой отчетности. Однако, девушка на суде утверждала, что не имела представления об истинных целях компании, в которой она работала. Она заявила, что просто-напросто делала то, что ей говорили, совершенно не догадываясь о своей причастности к какой-либо криминальной схеме.