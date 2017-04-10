Бывшая жена покойного Валентина Белькевича стала мамой в третий раз

Певица Анна Седокова, бывшая жена покойного футболиста Валентина Белькевича, стала мамой в третий раз. 10 апреля стало известно, что артистка родила сына в одной из лос-анджелесских клиник. Отцом ребенка, предположительно, является Артем Комаров, который не смог присутствовать рядом с Седоковой во время родов.

Украинская певица Анна Седокова родила сына. Это – первый мальчик среди троих детей артистки. До этого Анна дважды рождала девочек. Первую дочь она подарила ныне покойному футболисту, Валентину Белькевичу, с которым в свое время была в браке. Вторая дочь родилась от бизнесмена Максима Чернявского.

До недавнего времени имя отца третьего ребенка исполнительницы оставалось загадкой. Однако недавно стало известно, что беременную Седокову обхаживает Артем Комаров. В момент родов Анны он находился в Москве. Но планировал вылететь в США в ближайшее время.

Седокова рожала в одной из клиник Лос-Анджелеса, где артистка обустроилась в последнее время. Сама певица никак не прокомментировала это радостное событие в своей жизни. А журналисты полагают, что артистка и вовсе скрывает свои роды.

Анна Седокова продолжала работать даже в последние месяцы беременности. Певица не стеснялась выходить на сцену и сниматься в фотосессиях. А однажды она даже снялась в фотосессии с выставленным на обозрение беременным животом. Поклонники Седоковой пишут ей и ее малышу различные приятные пожелания в социальных сетях.