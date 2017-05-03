Экс-представители Джонни Деппа полагают, что ему необходима психологическая помощь. При таком заболевании, как обсессивно-компульсивное расстройство, человек может совершать необдуманные поступки, спускать деньги и не контролировать бюджет.

Бывшие менеджеры Деппа судятся с ним и рассчитывают вскоре выиграть дело. Экс-представители заявили, что у человека, который страдает потерей памяти и обсессивно-компульсивным расстройством, нет ни единого шанса в суде. На свои прихоти и капризы актер спускает огромные суммы, а текст роли в наушники Деппу начитывает специально нанятый человек.

Сам актер не считает, что у него какие-то проблемы психологического плана: свои деньги он тратит так, как ему хочется. А хочется ему покупать многочисленные гитары, машины класса люкс. Отдельная статья расходов – услуги звукооператора: актер не в состоянии запомнить даже строчки текста и нуждается в постоянной помощи «суфлера». На это уходят сотни тысяч долларов ежемесячно.

Это мои деньги. Если я захочу купить 15000 ватных дисков в день, это лично мое дело.

Представитель «The Management Group» Майкл Камп отметил: любой психотерапевт скажет, что Депп нестабилен: обсессивно-компульсивное расстройство заставляет его тратить деньги, совершать необдуманные поступки, не заботиться о завтрашнем дне. Бывшие менеджеры долго спасали артиста от его расточительности, но не преуспели.

Адвокаты актера пока молчат и никак не реагируют на слова истцов. А те заявляют, что артист – практически банкрот. Психологические проблемы могут загнать актера в полную нищету: Депп искренне полагал, что пропить 30 тысяч долларов – «прекрасное капиталовложение». Психологическая экспертиза покажет, можно ли считать странное поведение артиста расстройством психики.