Бывший парень Дженнифер Лопес лестно отозвался о новом романе певицы

Бывший парень Дженнифер Лопес не смог обойти стороной ее новые отношения. Каспер Смарт признался, что не против того, что певица завела отношения с Алексом Родригесом.

Еще в прошлом году казалось, что нестареющая Джей Ло, наконец, нашла того, с кем ей действительно хорошо и комфортно и с кем она могла бы прожить всю свою жизнь. Однако осенью 2016 года парочка рассталась. Прошло не так много времени, и вот у Дженнифер уже новые отношения – с рэпером Дрейком. Но и эта история не закончилась красиво. Теперь артистка представила публике своего нового бойфренда – молодого и обаятельного Алекса Родригеса. Новый роман знаменитой певицы обсуждает весь мир. Не смог обойти эту тему и Каспер Смарт.

По его словам, он ничуть не против того, что у Дженнифер и Алекса отношения. Более того, Каспер считает его отличным парнем, который лучше других подходит Лопес. С самой певицей у него сохранились хорошие отношения:

«Мы остались друзьями, относимся друг к другу с уважением и любовью»

Танцор встречался с певицей на протяжении полугода. Сейчас Каспер ни о чем не жалеет. По его словам, эти шесть месяцев ассоциируются у него только с хорошими воспоминаниями. Особенно хорошо запомнились ему многочисленные романтические поездки в разные уголки мира.