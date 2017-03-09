Чем болен Юдашкин: дизайнер и его родные прокомментировали перенесенный недуг

Осенью прошлого года россиян потрясло известие о болезни модельера Валентина Юдашкина. СМИ сообщили, что гуру отечественной моды болен раком. А недавно Юдашкин и его родные лично прокомментировали ситуацию.

Новости об онкологическом заболевании Валентина Юдашкина так и остались на уровне слухов. До текущего времени его поклонники не знают, чем на самом деле болел модельер, была ли болезнь онкологической – раком. По слухам, это действительно был рак почек. В любом случае, Юдашкин успешно справился с недугом, о чем рассказал накануне в своем интервью.

По его словам, болезнь отступила, и решающую роль в этом сыграли его лечащие врачи, которым он передает отдельные слова благодарности. Его жена тоже подтвердила слова мужа о перенесенной болезни. Кроме того, прокомментировал ситуацию и близкий друг и постоянный клиент Юдашкина, певец Филипп Киркоров.

Однако никто из них не упомянул о точном диагнозе мэтра отечественной моды. Таким образом, поклонники дизайнера все еще не знают, действительно ли он перенес рак.

Судя по всему, сейчас Юдашкин чувствует себя хорошо. Если осеннюю Неделю моды в Париже он пропустил по состоянию здоровья, то в этот раз он лично представил собственную коллекцию во французской столице. Что как не его лучшая работа является свидетельством хорошего самочувствия модельера?!