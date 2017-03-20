Чем на самом деле болеет Владимир Кузьмин: близкая подруга артиста рассказала о его диагнозе

Владимир Кузьмин недавно стал героем очередного выпуска передачи «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. Популярный артист пришел в студию вместе с именитыми коллегами и друзьями, в числе которых оказались Алла Пугачева и Игорь Николаев.

С Аллой Борисовной у Кузьмина и вовсе сложились особые отношения. Они не только тесно сотрудничали в делах музыкальных, но еще и оказали друг на друга сильное влияние в бытовых делах. В частности, примадонна помогла Владимиру Кузьмину развестись с его первой супругой. А ведь ни для кого не секрет, насколько бурной была и остается личная жизнь артиста.

Но если личные дела исполнителя уже давно не представляют тайну для его поклонников, то его здоровье до сих пор остается загадкой. В последнее время он серьезно изменился внешне – постарел и похудел. А на сцене с ним часто случаются различного рода неприятности.

Прокомментировать их решила Алла Борисовна. По словам примадонны, ей очень неприятно, когда о ее друге Владимире Кузьмине говорят плохие и оскорбительные вещи. На самом деле, как отметила певица, у Кузьмина действительно есть проблемы со здоровьем – он страдает от рассеянного склероза. Это значит, что у человека не только проявляются проблемы с памятью, но еще и другие серьезные нарушения в работе организма.

Рассеянный склероз провоцирует плохое самочувствие, снижение физической и умственной активности и интеллекта, ухудшение зрелости, усталость, проблемы с координацией и движениями.