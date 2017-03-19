Чем в действительности болен Владимир Кузьмин: ответы дает Алла Пугачева

Певец, музыкант поэт и композитор Владимир Кузьмин пришел в гости к Андрею Малахову в студию передачи «Сегодня вечером». Один из самых загадочных представителей отечественной эстрадной сцены рассказал о своей личной жизни. А поклонники, увидев, как изменился Кузьмин в последнее время, всерьез обеспокоились за его здоровье.

Темой беседы ведущего Андрея Малахова и его звездного гостья стала личная жизнь знаменитого артиста. В гостях у Малахова в этот вечер также появились другие звезды. В частности, Алла Пугачева – не просто самая популярная российская певица, но и близкая подруга Владимира Кузьмина. Алла Борисовна рассказала, кем для нее является артист.

По ее словам, Кузьмина она считает не просто своим коллегой, но и близким другом. Алла Борисовна признается: встреча и знакомство с музыкантом навсегда изменила ее жизнь. Впрочем, как и ее. Именно Пугачева помогла Кузьмину развестись с его первой супругой. Поэтому артисты многим обязаны друг перед другом и до сих пор остаются в очень теплых отношениях.

Многие поклонники всерьез обеспокоились внешним видом артиста. В последнее время он заметно состарился и исхудал, однако Алла Борисовна раскрыла другой тревожный момент из его жизни. Пугачева рассказала, что иногда с Кузьминым случаются приступы – артист страдает от рассеянного склероза.

Помимо всего прочего, примадонна решилась на откровенное признание: Кузьмина она считает «не от мира сего». Впрочем, по ее словам, так можно сказать о многих творческих и талантливых людях, коим и является артист.