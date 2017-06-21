Дана Борисова: минимальный срок лечения телеведущей установлен до Нового года

Дана Борисова, известная телеведущая, сейчас находится в Таиланде, где проходит курс реабилитации от наркотической зависимости. У девушки все хорошо, но в ближайшее время она не сможет вернуться в Москву.

Не так давно известная телеведущая Дана Борисова опубликовала снимок, подтверждающий факт ее возвращения в Москву. Тогда поклонники очень обрадовались и подумали, что лечение девушки завершено. Но оказалось, что Дана прилетала в столицу для участия в телевизионном проекте «Пусть говорят». После завершения съемок Борисова вернулась в реабилитационный центр в Таиланд. Как стало известно, минимальный срок лечения Даны Борисовой установлен до Нового года.

Но пока телеведущая восстанавливает физические и моральные силы, никто не отменял судебных тяжб между ней и ее бывшим супругом Максимом Аксеновым. Бывшая пара никак не может поделить дочь. Ранее супруг официально заявил о своих намерениях: он хочет лишить Борисову прав на ребенка, а воспитанием девочки займется сам. Какой вердикт вынесет суд, пока неизвестно. На данный момент дочь Полина проживает вместе с отцом.

Дана Борисова неоднократно заявляла журналистам, что ее бывший муж настраивает дочь против нее. Он не дает ей общаться с матерью. Журналисты решили узнать об этом более подробно у экс-супруга Борисовой. Максим заявил, что он не запрещает общению матери и ребенка. Недавно Полина даже звонила в Таиланд и поздравляла маму с днем рождения.

Правда, сама Дана другого мнения. В свой день рождения она пожаловалась поклонникам, что Полина общается с ней очень сухо. По ее мнению, это результат влияния отца, который всячески старается настроить девочку против матери.