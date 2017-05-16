Дана Борисова, помещенная в клинику Таиланда для лечения от наркотической зависимости, стала приходить в себя. Такие новости сообщил ее друг Рустам Солнцев. По его словам, он начал узнавать в ней прежнего человека и с нетерпением ждет ее возвращения домой.

Друг Даны Борисовой, Рустам Солнцев, сообщил радостную новость для всех поклонников популярной некогда телеведущей. По его словам, лечение в таиландской клинике пошло ей на пользу, она пришла в себя и стала объективно оценивать все происходящее.

Когда Дана впервые попала в стены клиники, она долго не могла поверить, что находится в лечебнице, а не на съемках телепроекта. Эту версию озвучили для нее друзья Андрей Малахов, сам Рустам Солнцев и другие известные люди, чтобы “заманить” ее в Таиланд на лечение.

Теперь, по словам, Солнцева, он стал узнавать в ней прежнего человека, и с нетерпением ждет ее возвращения в Россию.

Напомним, что впервые информация о том, что Дана стала наркоманкой поступила от матери телеведущей, которая, плача, рассказывала в эфире программы “Пусть говорят”, что ее дочь принимает наркотики и злоупотребляет пивом. Также мать жаловалась, что дочь стала раздражительной, не желала контактировать с ней и заботиться о своей маленькой дочери, которая звонила бабушке и рассказывала все, что делала мама.

После этого Малахов собрал некоторых из друзей Даны, которые затем вывезли ее в Таиланд под предлогом участия в съемках.