Дана Борисова продолжает бороться с зависимостью от наркотических веществ в таиландской клинике. Туда она попала после того, как её мать рассказала о проблемах дочери в программе «Пусть говорят». На днях в своем микроблоге Дана призналась, что не хочет общаться с матерью.



Дана Борисова в течение долгого времени не могла простить свою мать за то, что она рассказала о её наркотической зависимости на всю страну. Андрею Малахову удалось отправить Дану на лечение в таиландскую клинику, где она находится под строгим присмотром врачей. Недавно примирение с матерью у Борисовой всё-таки состоялось, в эфире передачи «Пусть Говорят». Однако, Дана до сих пор не хочет идти на контакт с ней, избегая любого общения.

Об этом она поведала своим поклонникам в Story своего микроблога. Как оказалось, к пациентке в реабилитационном центре приехала мама, после чего девушка расплакалась от счастья. Дана заявила, что не хотела бы, чтобы к ней приехала её мать, так как она совсем не готова увидеться с ней. Она никак не может заставить себя общаться с матерью, поэтому не созванивалась с ней на протяжении месяца.