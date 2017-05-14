Дана Борисова проходит в Таиланде курс лечения от наркотической зависимости. Дочь телеведущей обратилась к маме через Инстаграм. Девочка призналась, что очень переживает за нее и скучает. Полина также добавила, что мать Борисовой устроила в ее школе скандал.

Во время эфира на шоу «Пусть говорят» мать Даны Борисовой назвала дочь наркоманкой. После этого телеведущая поехала в Тайланд, где сейчас проходит лечение от наркозависимости. Все это время дочь Борисовой скучает по ней, так как им даже не дают поговорить. Полина утверждает, что недавно Екатерина Ивановна устроила в ее школе скандал, теперь девочка переживает, что ее могут выгнать из учебного заведения.

Необходимо отметить, что бывший супруг Борисовой подал иск в суд с требованием, чтобы дочь проживала с ним. Ранее пара договаривалась об этом. Это еще больше разозлило бабушку Полины, которая сама хотела забрать внучку.

Полина воспользовалась страницей Инстаграм Даны Борисовой, чтобы обратиться к ней. Дочь телеведущей признается, что ее отец просил Екатерину Ивановну дать возможность дочери поговорить с мамой, но это не дало результатов. Исходя из обращения девочки, она не знает, где сейчас находится ее мать. По мнению Полины, ее бабушка сошла с ума, так как позорит всю семью. Она утверждает, что Екатерина Ивановна рассказала журналистам где они живут, и теперь СМИ постоянно следят за их жизнью.

Напомним, после смерти Тимы Брика, который был продюсером Борисовой, телеведущая заявила, что больше не намерена работать на ТВ.