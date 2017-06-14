Дана Борисова рассказала, как отпраздновала свой юбилей

Вчера Дане Борисовой исполнилось 40 лет, но отметила она день рождения совсем не так, как это обычно делают знаменитости. Свой юбилей она отпраздновала не в компании родных и близких, а с пациентами реабилитационного центра, где проходит её лечение зависимости от наркотиков.

Этой новостью она поделилась с поклонниками, написав соответствующий пост в социальной сети. Она рассказала, что теперь больше ничего не может затуманить её разум, отныне она будет испытывать естественную радость благодаря эндорфинам, а не наркотикам. На момент записи она находилась у косметолога, который приводил её внешность в порядок. Затем знаменитость отправилась на тайский массаж, благодаря которому, по ее словам, исчезнут все переживания и стресс. Также она написала о том, что по окончанию массажных процедур, её поклонники получат от неё сюрприз.

К слову, её реабилитация, судя по всему, проходит успешно. Телеведущая отмечает, что чувствует себя гораздо лучше. Она очень благодарна врачам, при помощи которых сможет вернуться к нормальной жизни без наркотиков. Подписчики её микроблога тепло отреагировали на публикацию, начав писать поздравительные комментарии, желая успехов в борьбе с жизненными трудностями.