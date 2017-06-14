Дана Борисова рассказала, как отпраздновала свой юбилей

Вчера Дане Борисовой исполнилось 40 лет, но отметила она день рождения совсем не так, как это обычно делают знаменитости. Свой юбилей она отпраздновала не в компании родных и близких, а с пациентами реабилитационного центра, где проходит её лечение зависимости от наркотиков.
Этой новостью она поделилась с поклонниками, написав соответствующий пост в социальной сети. Она рассказала, что теперь больше ничего не может затуманить её разум, отныне она будет испытывать естественную радость благодаря эндорфинам, а не наркотикам. На момент записи она находилась у косметолога, который приводил её внешность в порядок. Затем знаменитость отправилась на тайский массаж, благодаря которому, по ее словам, исчезнут все переживания и стресс. Также она написала о том, что по окончанию массажных процедур, её поклонники получат от неё сюрприз.
Добрый день, мои любимые! Я очень скучаю по Вам, по Москве скучаю, по дому скучаю! А как я скучаю по Полинке моей…. моей любимой доченьке, моем сердечке ❤️ Сегодня мой День рождения! Я новая и сильная и это будет особенный день, а за ним особенный год! Сегодня я встречаю себя новую и благодарную людям, которые спасли меня и вернули в этот мир, научили радоваться простому и заново научили отличать правильное от неправильного. Сейчас я понимаю, что один ошибочный шаг, приводит к другому ошибочному шагу, третьему… и вот сегодня я сказала себе, что в этом году не должно быть ошибок. Каким был мой прошлый год жизни? Сложный-сложный! Подъем и падение, падение и подъем! Сейчас я на подъеме и я полна сил. Это будет супер- день! Я начну с него! Ничего, что могло бы затуманить мой разум! Только естественная, натуральная радость и эндорфины! Сейчас я у косметолога, привожу себя в порядок, солнышко повеселилось со мной 😄 🌞, потом будет массаж ммммммм настоящий тайский массаж-это вещь, все тревоги исчезают, а потом…. потом я приготовлю вам сюрприз! Ждите и следите ✌🏻 это будет Мой день! #тай #массаж #деньрождения #ДанаБорисова #праздник #весело #приятно #Таиланд #работанадсобой #отдых #я #мойпраздник #спасибо #благодарю #Поля #ялюблютебя #загар #вечноелето #подарок #счастье #Данкинымысли #солнце #друзья
К слову, её реабилитация, судя по всему, проходит успешно. Телеведущая отмечает, что чувствует себя гораздо лучше. Она очень благодарна врачам, при помощи которых сможет вернуться к нормальной жизни без наркотиков. Подписчики её микроблога тепло отреагировали на публикацию, начав писать поздравительные комментарии, желая успехов в борьбе с жизненными трудностями.