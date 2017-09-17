Недавно Дана Борисова стала гостьей программы «Секрет на миллион», куда она прилетела специально из таиландской клиники, где проходит лечение от наркотической зависимости. Разговор получился очень откровенным и эмоциональным.

Дана Борисова не пыталась уходить от очень личных вопросов телеведущей – Леры Кудрявцевой, отвечая на них правдой. В ходе общения Дана рассказала зрителям, что причиной многочленных комплексов стали её бывшие возлюбленные, которые буквально внушали ей, что та уродина. В какой-то определённый момент она действительно поверила в это и начала страдать из-за не привлекательной внешности. Вдобавок к этому многие пользователи сетей, которые был доброжелательно настроены по отношению к Дане, писали про неё гадости. Потому она стала пытаться уйти от стресса с помощью наркотических средств, от которых она начала серьезно зависеть. Борисова отметила, что не употребляла спиртных напитков и наркотических веществ во время своей беременности и кормления грудью. Сейчас, признается Дана, она научилась любить и ценить себя такой, какая она есть, избавившись от навязанных комплексов.

Разговор о былой жизни оказался для Борисовой очень болезненным и неприятным. Поэтому для того чтобы лишний раз не напоминать себе о том страшном времени она избавилась от всех фотографий, сделанных в тот временной промежуток. Она рассказала, что на данный момент она полностью сменила свой круг общения, полностью исключив тех людей, с которыми её связывали наркотики. Теперь она считает, что уже поборола зависимость, поэтому начала помогать остальным артистам избавится от зависимости.