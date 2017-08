Дана Борисова спасает Евгения Осина

❤️❤️❤️❤️Потихоньку учусь спасать жизни других людей…Правду о той ночи пару дней назад,ночи моих уговоров #евгенийосин ,Женя наконец-то впустил в квартиру психолога Сергея М.,я расскажу на шоу @malakhov007 , @nikita_lushnikov 😊😊😊,иду за тобой и начинаю спасать жизни других #данаборисова #НАС #МеждународныйАнтинаркотическийЛагерьНАС 😆😆😆

