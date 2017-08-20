Дана Борисова спасает Евгения Осина

Накануне стало известно о том, что Евгений Осин начал свое лечение в одной из клиник, куда ему помогла попасть Дана Борисова. До этого музыкант считался пропавшим без вести.

Несколько дней назад личность музыканта Евгения Осина стала одной из самих обсуждаемых после того, как на просторах социальных сетей стали появляться тревожные сообщения о плохом состоянии здоровья артиста. А всё потому, что Евгений игнорировал телефонные звонки, не выходил никуда из своей квартиры, а также никому не открывал дверь. Родственники исполнителя даже написали в полицию заявление о пропаже человека, после чего издания вмиг распространили новость о том, что Осин пропал без вести.

Однако певец очень быстро нашелся, после чего был сразу же отправлен на лечение в клинику, в которую ему помогла попасть Дана Борисова. Об этом она написала в своём микроблоге, отметив, что взяла на себя роль спасителя жизни артиста. Судя по ее комментарию к публикации, в ближайшее время в эфире программы Малахова пройдёт трансляция выпуска, в котором Осин расскажет почему он все-таки решился принять помощь.