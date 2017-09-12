Дана Борисова устроила скандал в эфире программы "Секрет на миллион"

В руках журналистов оказалась видеозапись со съёмок программы «Секрет на миллион», где недавней гостью стала Дана Борисова. Как можно судить по видеозаписи, у телеведущих получился довольно жесткий диалог. В эфире шоу Дана устроила скандал.

Огромное количество телезрителей несколько месяцев назад внимательно следили за тем, как развивается ситуация с наркотической зависимостью телеведущей Даны Борисовой. Она не могла самостоятельно справиться со своей проблемой, поэтому её мама обратилась на телевидение с призывом о помощи. Затем другой телеведущий Андрей Малахов уговорил её пройти лечение в одной из наркологических клиник Таиланда. И вот, недавно её лечение в клинике подошло к концу и она вернулась обратно в Москву, где дала свое первое интервью после реабилитации.

Борисова стала гостьей программы «Секрет на миллион», выпуск с её участием телезрители смогут увидеть только через пять дней. Несмотря на то, что до эфира программы еще несколько дней, журналистам удалось завладеть видеозаписью, которая была сделана во время съемок программы. Как можно судить по кадрам, Дана отказывалась давать ответы на некоторые вопросы, а иногда и вовсе пыталась в истерике покинуть студию. В особенности её разозлил вопрос Леры Кудрявцевой о том, где она прятала от своей матери запрещённые наркотические вещества.

Стоит отметить, что Дана до сих пор в сложных отношениях со своей родительницей, которая также присутствовала в студии во время съёмок. Там она расскажет о своей материнской боли, заставившей её рассказать о проблеме в семье на всю страну.