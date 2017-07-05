Советский писатель Даниил Гранин умер в Санкт-Петербурге на 99-ом году жизни, не дожив до столетнего юбилея совсем немного. Губернатор Георгий Полтавченко помог семье организовать достойную траурную церемонию, а СМИ размышляют, чем ценен вклад Гранина в литературу.

Во вторник 4 июля в Санкт-Петербурге перестало биться сердце советского писателя, популяризатора науки Даниила Александровича Гранина – литератор умер в одном из реанимационных отделений города. СМИ отмечают, что писатель, инженер по образованию, все свои произведения посвящал людям, связанных с наукой – техникам, аспирантам, изобретателем. Рассказ «Вариант второй» о советской аспирантуре сам Гранин считал своим писательским дебютом.

Известность Даниилу Александровичу принес роман «Искатели», посвященный не только труду изобретателя Андрея Лобанова, но и той бумажной волоките, с которой пришлось столкнуться ученому. Писатель не воспевал советскую систему, считая, что человеку в СССР излишний «коллективизм» и общие лозунги мешают проявить себя. Бюрократия в его книгах мешала продвижению важных изобретений, тормозя науку и технический прогресс. Произведения, посвященные Отечественной войне, тоже были в творчестве Даниила Александровича – он воевал, был ранен, и его произведение «Блокадная книга», написанная в соавторстве, посвящена жителям родного города Ленинграда – Петербурга в дни блокады. Ужасам войны посвящена автобиографическая книга писателя «Мой лейтенант», но говорить откровенно о войне Гранину мешала цензура.

Вспомнил свой первый приезд в Германию, это было году в 1955-м. Когда я шел по улицам Берлина, видел людей своего возраста и старше и думал: «Боже мой, это же встреча промахнувшихся!

Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга высоко ценил почетного гражданина города и его творчество. Он отметил, выражая соболезнования семье, что Даниил Гранин был примером истинного патриотизма, а так же мужества, принципиальности и верности долгу. Он любил Россию и других призывал служить Отечеству, ушедшие люди поколения Даниила Гранина по праву считаются «совестью своей эпохи».

Похоронят литератора возле супруги Риммы Майоровой в Комарово. Писатель будет покоиться рядом с поэтессой «серебряного века» Анной Ахматовой.