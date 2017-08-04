Дарья Донцова рассказала о своей борьбе с раком

В эфире телевизионной программы «Прямой эфир» Дарья Донцова рассказала телезрителям о том, с чем ей пришлось столкнуться в борьбе с раком. Как оказалось, Дарья после того, как узнала от врачей, что ей осталось жить несколько месяцев, начала искать замену на роль жены для своего мужа.

Недавно писательница Дарья Донцова приняла участие в съемках программы «Прямой эфир». Во время общения с ведущим женщина рассказала телезрителям о том, что ей пришлось преодолеть ради победы над раком. В общей сложности Дарье пришлось пройти восемнадцать химиотерапий и четыре хирургические операции. Проходить все эти многочисленные процедуры было для неё не столько страшно, как неприятно. Ощущения от этих процедур она сравнивает с токсикозом.

«Конечно, я думала, что умру. Более того, когда мне сказали, что мне осталось жить несколько месяцев, то я поехала к ближайшей подруге, она работает хирургом и не замужем. Я не понимаю, почему, потому что она идеальная хозяйка, прекрасный человек. Но вот не сложилась у нее личная жизнь. Ее сын – ближайший приятель моей дочери Маши. У нее две собаки, она хорошо готовит, и у нее очень интересная внешность, а это же замечательная жена моему мужу», – признается Донцова.

Также она рассказала о том, что во время борьбы с болезнью постоянно думала о будущей жизни своего супруга, который на тот момент посвящал всё свое время научной карьере. После того, как врачи сказали будущей писательнице, что ей осталось жить несколько месяцев, она начала искать себе замену на роль супруги своему возлюбленному. В результат она остановила свой выбор на лучшей подруге, посчитав ее самой хорошей заменой себе.