Миллиардер Роман Абрамович решил развестись со своей супругой Дарьей Жуковой после 10 лет брачных отношений. С предыдущей женой по имени Ирина Абрамович прожил 17 лет, но юная представительница золотой молодежи» Дарья разрушила брак миллиардера, а теперь рушится ее собственная семья.

Миллиардер Роман Абрамович заявил, что он и его жена Дарья Жукова решили расстаться, оставаясь в дружеских и партнерских отношениях, а также заботливыми родителями своих несовершеннолетних детей. Семилетнему Аарону-Александру и Лее, которой всего четыре года, нужны оба родителя, даже переставшие быть семьей. Помимо этого Абрамович намерен и впредь быть партнером по бизнесу Дарьи Жуковой – для нее он открывал музей современного искусства в столице и центр культуры в Санкт-Петербурге.

Сколько получит Дарья Жукова после расставания с миллиардером – неизвестно, поскольку неясно, как долго она была официальной женой Абрамовича. Два года назад британское издание писало о тайной женитьбе Абрамовича и о том, что Дарья Жукова – его законная жена. Ирине Маландиной, у которого Жукова увела Абрамовича, 10 лет назад досталось поместье в Англии, 300 миллионов долларов, две квартиры в Лондоне, право возить пятерых детей миллиардера на его яхте и самолете, и даже французский замок бывшего мужа.

Со всеми своими женщинами Роман Абрамович расставался красиво, сейчас он не намерен обижать финансово Дарью и детей – они будут жить обеспечено. На сегодня 50-летний миллиардер владеет долей «Первого канала» в 41%, долей металлургической компании в 31%, клубом «Челси». На счетах Абрамовича журнал «Форбс» насчитал 9,2 млрд. долларов.