Кирилл Толмацкий подал в суд четыре иска с требованием взыскать с Василия Вакуленко четыре миллиона рублей. Дело в том, что Баста опять не смог сдержать себя в руках и оскорбил Децла в социальных сетях.

Кирилл Толмацкий снова встретится в суде с Василием Вакуленко. Децл вместе со своим адвокатом подал четыре судебных иска из-за оскорблений Басты в социальных сетях. Речь идет о взыскании четырех миллионов рублей за четыре оскорбления, моральный ущерб которых, адвокат рэпера оценил по одному миллиону за каждый. Помимо взыскания этих денег, оскорблённый исполнитель намерен компенсировать за счет обидчика и другие расходы, такие как траты на работу адвоката и перелёты на самолете. В ответ на это его оппонент попросил Кирилла документально подтвердить, что тот не является гермафродитом. Если это произойдет, то Василий даст публичное опровержение своим оскорблениям.

Напомним, ранее рэперы уже выясняли отношения в суде из-за публичных оскорблений в социальных сетях. Инцидент произошёл после того, как Децл пожаловался в своем микроблоге на клуб Вакуленко, в котором слишком громко играла музыка. На что владелец заведения, не стесняясь выражений, очень грубо унизил Кирилла. Тогда оскорблённый исполнитель подал в суд иск, с требованием взыскать с обидчика 1 млн. рублей. Суд вынес решение в пользу Толмацкого, однако обязал Василия выплатить не миллион рублей, а только 50 тысяч.