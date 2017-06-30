Децл требует от Басты миллионы за моральный ущерб от оскорблений

Рэперы Децл и Баста не первый год конфликтуют и постоянно находят поводы друг друга оскорбить. Кирилл Толмацкий подал в суд на Василия Вакуленко и требует 4 миллиона за моральный ущерб – Баста оскорбил его в Сети.

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом «Децл», намерен судиться доконца с Василием Вакуленко, которого все знают как рэпера «Баста». Василий придумывает Кириллу обидные прозвища и публикует посты с оскорблениями в его адрес в своих соцсетях. За недолгий промежуток времени Децл был в глазах Басты «чучелом», «чмом», обладателем «знатной шерсти», и «гермафродитом» из-за специфической женоподобной внешности. За каждый пост с унизительными кличками Толмацкий требует по миллиону рублей, а всего таких «твита» — четыре штуки. Децл к имиджу Басты не цепляется, но критикует его музыку. Например, Кирилл осудил «Хор русской армии» за то, что они перепели песню Басты.

Год назад Децл уже подавал в суд на Басту и выиграл дело. Тогда исполнитель заявил, что громкая музыка из клуба Басты «Гольдгайзер» мешает ему спать по ночам. Басы, которые ночами раздаются из клуба, будят и раздражают, хотя дом Толмацкого находится не рядом с ночным клубом Вакуленко. Баста в ответ перешел на личности и прямые оскорбления, Децл подал в суд, и Вакуленко пришлось заплатить 50 тысяч рублей.

«Мне такой пиар даром не нужен, я ни о чем подобном не просил, а такого рода поведение недостойно человека, который выступает на публике», — отмечает Децл и объясняет, за что именно требует 4 млн. рублей.