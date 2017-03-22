Действительно ли Владимир Кузьмин серьезно болен?

Недавно на Первом канале вышел эфир телешоу «Сегодня вечером», главным героем которого стал исполнитель Владимир Кузьмин. Появление Кузьмина в эфире шоу Андрея Малахова, а также гостьи – Аллы Борисовны Пугачевой, спровоцировало слухи о страшном заболевании популярного исполнителя.

Как рассказала телезрителям примадонна, ее друг Владимир Кузьмин страдает от страшного заболевания – рассеянного склероза. Поэтому, по ее словам, артиста часто обвиняют в алкоголизме – поведение страдающего этой болезнью человека часто путают с алкогольным опьянением.

Сам Кузьмин не сал ни подтверждать, ни опровергать диагноз, который ему поставила Алла Борисовна. Однако певица Екатерина Семенова всерьез усомнилась, что примадонна была права в своих словах. По словам артистки, если бы Кузьмин действительно страдал рассеянным склерозом, то это проявлялось бы вовсе не только в его странном поведении на сцене. Скорее всего, артист вообще не смог бы писать песни и музыку, давать концерты, которые, тем не менее, он по-прежнему дает очень часто.

Диагноз, названный Пугачевой, действительно проявляется очень серьезно. Люди, страдающие болезнью, часто имеют проблемы с координацией, движениями, зрением, слухом и речью, умственными способностями и прочее. У разных людей симптомы могут проявляться по-разному – болезнь может поражать различные органы и функции организма. Однако почти всегда при рассеянном склерозе человек теряет способность выполнять сложную физическую или умственную работу.