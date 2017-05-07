Голливудская звезда Деми Мур будет выступать ответчиком в деле, которое инициировано по иску родителей парня, который еще в 2015 году утонул в бассейне на территории дома звезды. В тот вечер сама актриса отсутствовала дома, а вечеринка была организована дочками звезды, которые даже не заметили труп мальчика в бассейне.

Деми Мур, которая уже давно не была в центре каких-то сплетен и скандалов, опять оказалась в центре внимания не только западных СМИ, но и правоохранительных органов, в связи с событиями, которые произошли на территории ее особняка в Беверли Хилз еще два года назад. И хотя уже все давно забыли о том инциденте, события 2015 года откликнулись эхом в жизни голливудской звезды.

Сейчас начал опять всплывать скандал с погибшем парнем, который якобы утонул в бассейне звезды. По утверждениям самой Деми Мур и очевидцев трагедии, во время, когда парень погиб в бассейне, голливудская звезда отсутствовала в доме, а молодого человека в дом пригласили дочери звезды. В тот вечер на территории дома проходила вечеринка, в результате которой по причинам, которые еще не известные СМИ, и погиб молодой человек. Пока известно, что молодой парень погиб тогда, когда вечеринка уже закончилась и все гости разошлись по домам. В тот момент парню никто не мог помочь, когда он тонул в холодном бассейне.

Труп человека был обнаружен даже не самими дочерьми Деми Мур, которые были организаторами праздничного вечера, а прислугой, сразу и сообщившей в полицию. По результатам смерти было открыто уголовное дело. Голливудская звезда, как только узнала о произошедшем, была ошеломлена от того, что произошло на территории ее дома, и сразу выразила искренние соболезнования родителям молодого человека.

Казалось, все забыли уже о происходящем, поскольку это был несчастный случай, но сейчас родители мальчика решили подать иск против Деми Мур, обвиняя ее в том, что бассейн на территории дома не был оборудован соответствующими ступеньками и датчиками температуры воды. По словам родителей, если бы такие элементы в бассейне присутствовали, то это помогло бы избежать трагедии.