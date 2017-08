Демис Карибидис и его жена ждут второго ребенка

27 weeks🤰🏻 +8 kg⏲ Wanna sleep😴 My first pregnancy was much more active. But ok — lets sleep as long as it's possible 🤷🏻‍♀️😬 … В первую беременность я конечно до последнего носилась как ужаленная, а в эту прям спать хочется и больше ничего 🙄 Все откладываю на потом, сосредоточится на чём-то крайне тяжело… Аж стыдно за себя 🙄 Вот сижу и думаю — уж может лучше поспать и хоть что-то полезное тем самым сделать 🙈 …

A post shared by Pe La (@pela_kos) on Aug 8, 2017 at 5:21am PDT