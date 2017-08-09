Демис Карибидис и его жена ждут второго ребенка

Бывший участник «КВН», нынешний резидент «Comedy Club» — Демис Карибидис и его жена Пелагея ждут второго ребенка. В семье уже подрастает дочь София, в которой супруги души не чают.



О том, что известный участник «Comedy Club», бывший член команд «КВН» «БАК» и «Сборная Краснодара», Демис Карибидис станет во второй раз отцом, поклонники его таланта узнали из «Инстаграма» его супруги Пелагеи. Сам Демис молчал об этом до последнего, а у себя в соцсетях выкладывал только фотографии со старшей дочерью Софией. Но в микроблоге его жены Пелагеи появились фотографии, на которых она не стесняется, будучи беременной, позировать в закрытом купальнике. Снимки были сделаны в Греции, куда артист отвез свою семью отдохнуть.

О своей беременности Пелагея охотно рассказывает подписчицам в «Инстаграме». На днях она поделилась о том, что успела набрать восемь килограммов, хотя рожать ей через три месяца. Она сетует на малоподвижный образ жизни – с Софией в животе она все время бегала, «моталась как ужаленная», а со вторым ребенком все немного иначе. Пелагея все время хочет спать и даже стесняется себя из-за этого. Поклонницы ей пишут, что это нормально, и если ради ребенка нужно много отдыхать – пусть Пелагея ложится спать.

Happy mini b-day baby! You're my world 💕 #2years3months #mySofi A post shared by Pe La (@pela_kos) on Aug 7, 2017 at 3:19pm PDT

Первый ребенок пары появился два года назад путем кесарева сечения. Жена артиста потом признавалась, что София отнимает все ее время, даже нет возможности поесть в парке мороженого в компании с мужем и без ребенка. Но на фоне безусловной любви к дочери все временные неудобства быстро забываются. Первую наследницу Демис Карибидис прятал от папарацци и знакомых первые полгода, примерно шесть месяцев ему удалось скрывать беременность жены.